В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе боевики продолжают обстреливать силы АТО, ранение получил один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Сообщается, что с полуночи российско-оккупационные группировки 5 раз обстреливали позиции украинской армии.

Так, на Донецком направлении боевики из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия били по защитниках шахты "Бутовка".

Примерно к 13:00 боевики открыли огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по нашему опорному пункту в Верхнеторецком. В ответ украинские военные применили оружие на поражение. В результате этого противостояния получил ранения один наш военнослужащий. Отмечено, что пострадавший оперативно был госпитализирован, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

На Приморском направлении враг выпустил 6 мин калибра 82 мм на подступах к Широкино. А из гранатометов обстрелял наши укрепления неподалеку Водяного. На Луганском направлении факты применения противником стрелкового оружия зафиксированы в районе Крымского.