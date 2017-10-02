ОБСЕ зафиксировала более 2 тыс. нарушений прекращения огня на Донбассе за неделю

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала более 2 тыс. нарушений прекращения огня на Донбассе за неделю.

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент РБК-Украина.

"На прошлой неделе ОБСЕ зафиксировала 2057 нарушений прекращения огня на востоке", - заявил Хуг.

По его словам, беспилотник СММ ОБСЕ заметил танк, стоявший не в надлежащем месте. "Мы фиксировали большое количество вооружения и скопления техники на расстоянии менее 15 км от линии разграничения. Большинство нарушений фиксировали в Авдеевке, Ясиноватой и Донецком аэропорту", - сказал Хуг.

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине добавил, что нарушения режима прекращения огня фиксировались между Крымским и Сокольниками, там за 28 сентября произошло 90% взрывов, вызванных огнем от артиллерийских систем, что свидетельствует о высоком уровне нестабильности. "Но до сих пор отвод не завершен, огонь не прекращается", - резюмировал Хуг.