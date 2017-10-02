В Северодонецке курсируют всего 10 автобусов приспособленных для посадки инвалидов

В Северодонецком горсовете разъяснили, в каком количестве транспортные средства, приспособленные для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями выходят на маршруты.

Так, сейчас на городских маршрутах №1, 5, 6 общего пользования работает 26 единиц подвижного состава, из них 10 единиц (по номерам 401- 410) оборудованы пандусами, низким уровнем пола и принадлежностями для перевозок пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также женщин с детскими колясками.