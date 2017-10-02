Волкер прокомментировал принятие закона по Донбассу

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает продление Верховной Радой срока действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей жесткими шагами для достижения мира.

Об этом он написал в Twitter.

«Продление специального статуса показывает, что Украина делает жесткие шаги для мира. Надеюсь, теперь Россия будет действовать, чтобы воцарился мир – время закончить конфликт», - написал он.

Напомним, сегодня, 6 октября Верховная Рада Украины приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164). За данное решение проголосовало 229 народных депутатов.

Данным законом на год продлено действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был принят в 2014 году.

Согласно документу, временно, на срок, истекающий через один год со дня вступления в силу закона, внедряется особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым принадлежат районы, города, поселки, села, которые определяются решением Верховной Рады Украины. Законом установлено, что особый порядок местного самоуправления вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.