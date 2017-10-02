В Северодонецке автомобилист сбил 8-летнего ребенка

Малолетний ребенок травмирован в результате дорожно-транспортного происшествия на Луганщине. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Как сообщают в ведомстве, вчера, около 18 часов на пр. Химиков г. Северодонецк 21-летний водитель автомобиля "DAEWOO Lanos" совершил наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

"На месте происшествия правоохранители установили, что водитель транспортного средства двигался по пр. Химиков в сторону шоссе Строителей. В это время, в районе автовокзала, ученик 3 класса, нарушая правила дорожного движения, переходил проезжую часть впереди троллейбуса, в результате чего был сбит машиной", - говорится в сообщении.

В результате ДТП, по предварительному диагнозу медиков, мальчик получил телесные повреждения в виде "подкожной гематомы височно теменной области". Ребенку была оказана медицинская помощь без госпитализации.

В полиции также отметили, что по данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

У водителя взята кровь для проведения исследования. Транспортное средство изъято для проведения дополнительного осмотра.