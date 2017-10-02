Шквальный ветер накроет пол Украины

В Украине 6 октября ожидается усиление скорости ветра до 19-24 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 6 октября в Киеве, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается усиление скорости ветра до 19-24 м/с, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечено, что 7 октября в южной части Украины ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, днем в Одесской области прогнозируется сильный дождь.