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С начала года зафиксировано более 70 случаев применения беспилотников возле воинских частей

Сегодня, 13:37 citynews.net.ua | Напечатать

С начала 2017 года военнослужащими Вооруженных Сил Украины зафиксировано 72 случая применения беспилотных летательных аппаратов в районах расположения воинских частей.

Об этом сообщает пресс-центр генштаба ВСУ. Сообщается, что задержаны 26 человек, которые руководили БПЛА. В отдельных случаях для сбивания данных аппаратов применялось оружие.

"Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины призывает всех владельцев БПЛА не использовать их (БПЛА, - ред.) в районах расположения воинских частей. Это позволит избежать ситуаций, связанных со сбиванием летательных аппаратов и задержанием их операторов", - говорится в сообщении.


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