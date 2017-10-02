Верховная Рада приняла президентский законопроект №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", пишет Остров.

За соответствующее решение проголосовали 229 народных депутатов.

Таким образом, продлевается действие Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" еще на один год. Согласно предыдущей редакции он был действителен до 18 октября 2017 года.

Профильный комитет Верховной Рады изначально не поддержал предложенную версию законопроекта и отправил его президенту на доработку.

Позднее на сайте парламента появилась новая (доработанная) версия законопроекта, который был дополнен пунктом, согласно которому особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу исключительно после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Именно эта версия законопроекта была вынесена в зал и поддержана народными депутатами.