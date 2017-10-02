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Главари ОРДЛО блокируют восстановление критичных объектов инфраструктуры, - СЦКК

Сегодня, 10:44 citynews.net.ua | Напечатать

Руководство отдельных районов Донецкой и Луганской областей накануне зимнего сезона блокирует восстановлению объектов гражданской инфраструктуры на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра контроля и координации, опубликованном в Facebook пресс-центра штаба АТО.

Так, неотложно требуется проведение работ на важных объектах инфраструктуры Донбасса, в частности, на фенольном заводе (в населенном пункте Новгородское Донецкой области) по усилению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов химического производства, на дамбе пруда-накопителя сточных вод хозяйства "Бахмутский аграрный союз" (в населенном пункте Новолуганское), а также по ремонту газопроводов-отводов к газораспределительным станциям, вблизи населенных пунктов Марьинка (Донецкая область) и Крымское (Луганская область).

Согласно информации СЦКК, в связи с систематической отказом руководства ОРДЛО в предоставлении гарантий безопасности для проведения восстановительных работ, запуск газораспределительных станций становится невозможным. В результате таких действий руководства ОРДО - не обеспечены газом для бытовых нужд и лишены возможности отопления зданий в зимний период: 6 школ, 5 детских дошкольных учреждений, у 26 тыс. жителей Марьинки и соседней Красногоровки.

Также, в связи с отсутствием газоснабжения вынуждены простаивать "Красногоровский огнеупорный завод", "Марьинский хлебозавод" и Марьинское молочное предприятие "Лактис". В свою очередь, из-за умышленного бездействия руководства ОРДЛО без газоснабжения остаются 1570 потребителей и школа в населенном пункте Крымское, 803 потребителей, больница и 2 школы в поселке Тошковка, 439 потребителей, детский сад и школа в населенном пункте Нижнее.


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