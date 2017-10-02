Глава Генштаба обсудил с Порошенко свою отставку из-за взрывов в Калиновке

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко обсуждал с президентом Петром Порошенко возможность своей отставки.

Об этом Муженко сообщил журналистам, пишет РБК-Украина.

По словам главы Генштаба, Порошенко считает, что решение относительно ответственности за взрывы складов в Калиновке Винницкой области будет принято по итогам расследования. Муженко отметил, что ряд материалов по расследованию событий в Калиновке обнародуют 25 октября.

Кроме того, Муженко не исключает того, что в многочисленной критике со стороны политсилы "Народный фронт" есть желание заменить его на посту главы Генштаба своим человеком.

"Наверное, такое желание есть", - отметил он. В то же время, по словам Муженко, он не обсуждал вопрос ответственности за взрывы в Калиновке с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым.