Рада сегодня рассмотрит законопроекты о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада Украины сегодня, 6 октября 2017 года, рассмотрит законопроекты о реинтеграции Донбасса. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Согласно повестке дня, народные депутаты рассмотрят в первом чтении проект Закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (от 04.10.2017 №1-1 / 613).

Кроме того, будет рассмотрен проект Закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (от 04.10.2017 №1-1 / 612).

Нардепы, также рассмотрят проект Постановления об отмене решения ВР от 03.10.2017 о принятии в целом, как закона законопроекта о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и других законодательных актов (регистрационный № 6232 от 06.06.2017)

Отмечается, что будет рассмотрен проект Постановления об отмене ВР от 03.10.2017 о принятии в целом, как закона законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" (регистрационный № 6614 от 22.06.2017).