В НАТО поддерживают размещение миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса

Миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории конфликта на Донбассе. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Радио Свобода, - передает "Європейська правда".

По его словам, миротворцы должны осуществлять патрулирование по всей зоне конфликта, в том числе на границе с Россией и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

"Мы приветствуем все идеи и предложения, которые могут помочь нам в исполнении Минских соглашений, соблюдении перемирия и отводе тяжелых вооружений", - сказал Генсек НАТО.