За сутки в АТО зафиксировано 24 обстрела

Незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, - сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Во время 17 обстрелов украинские военные жестко отвечали врагу из оружия, незапрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Основная активность противника была зафиксирована на донецком направлении.

Так, вечером и ночью боевики дважды из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов обстреляли позиции ВСУ около Майорска, Авдеевки, Опытного. Из этого же оружия НВФ открывали огонь на подступах к шахте Бутовка, а вблизи Зайцево применяли вооружение БМП.

На луганском направлении боевики дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по защитникам Лобачево, а из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты сил АТО около Станицы Луганской, Валуйского, Крымского.

На приморском направлении под огонь вражеских гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции около Широкино, Павлополя и Водяного. Возле Березового кроме гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник применял вооружение БМП