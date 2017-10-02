За сутки в АТО зафиксировано 24 обстрела

За сутки в АТО зафиксировано 24 обстрелаСегодня, 09:00
Незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушили перемирие в зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, - сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Во время 17 обстрелов украинские военные жестко отвечали врагу из оружия, незапрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.
Основная активность противника была зафиксирована на донецком направлении.
Так, вечером и ночью боевики дважды из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов обстреляли позиции ВСУ около Майорска, Авдеевки, Опытного. Из этого же оружия НВФ открывали огонь на подступах к шахте Бутовка, а вблизи Зайцево применяли вооружение БМП.
На луганском направлении боевики дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по защитникам Лобачево, а из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты сил АТО около Станицы Луганской, Валуйского, Крымского.
На приморском направлении под огонь вражеских гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции около Широкино, Павлополя и Водяного. Возле Березового кроме гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник применял вооружение БМП