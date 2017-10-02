СБУ раскрыла аферу с пенсиями умерших людей на Луганщине

В Луганской области сотрудники СБУ регулярно разоблачают и блокируют противоправные схемы начисления пенсий и других социальных выплат. Одной из самых распространенных мошеннических схем является незаконное получение пенсий людей, зарегистрированных как переселенцы, которые умерли на временно неконтролируемой украинской властью территории Донбасса.

Данные о таких граждан не передаются с оккупированных районов в Главное управление Пенсионного фонда в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

С начала 2017 года СБУ установила и подтвердила факты смерти почти 1200 пенсионеров на территории террористической организации ЛНР, выплаты на которых продолжали получать родственники. Оперативники спецслужбы задокументировали, что в большинстве случаев "посреднические услуги" по получению пенсий оказывают представители криминалитета, связанные с главарями незаконных вооруженных формирований террористов. Только на пенсии установленным СБУ гражданам, которые уже ушли из жизни, государство ежемесячно тратило в среднем 8 млн грн.

СБ Украины передала данные об установленных фактах в Пенсионный фонд, который прекратил выплаты умершим гражданам.

Благодаря информации СБУ в государственный бюджет удалось вернуть уже начисленные средства в размере почти 1,5 млн грн.

Работа в этом направлении продолжаются.