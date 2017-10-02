На Луганщине должников снова пугают отключениями от электроэнергии

В Луганской области 11 октября организации, которые своевременно не погасят задолженность за электроэнергию, ожидают отключения электроэнергии.

Об этом сообщил Генеральный директор ООО «Луганское энергетическое объединение» Владимир Грицай.

По его словам, отключение организаций-должников от электроэнергии произойдет с большой долей вероятности. «Анонсированное отключение электроэнергии 11 октября, вероятнее всего произойдет. На всеукраинском селекторном совещании, посвященном подготовке к прохождению осенне-зимнего периода, министр топлива и энергетики озвучил проблемы, которые существуют с платежами водоснабжающих организаций, озвучил существующие долги. Он сообщил, что если ситуация в течение ближайших 10 дней не изменится в лучшую сторону, то он дает команду на отключение всех водоканалов. Поэтому, делайте выводы», – прокомментировал сложившуюся ситуацию Владимир Грицай.