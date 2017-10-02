На Луганщине задержан преступник, который тяжело ранил полицейского (видео)

Вчера, за считанные часы в ходе проведения специального плана по задержанию преступника, сотрудниками полиции было установлено местонахождение и осуществлено задержание мужчины, который тяжело ранил участкового офицера Северодонецкого отдела полиции и скрылся с места происшествия.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы от 9 лет до пожизненного заключения.