До конца октября вооружение и техника сил АТО на Луганщине будут подготовлены к зиме

В воинских подразделениях оперативно-тактической группировки «Луганск» начался комплекс мероприятий по сезонному обслуживанию и переводу вооружения и военной техники на режим осенне-зимней эксплуатации.

Об этом сообщили в пресс-центре Минобороны Украины.

В частности, до 26 октября тысячи единиц бронетехники, автомобилей и специальных машин подготовят к эксплуатации в холодное время года.

В течение сентября участники АТО, которые отвечают за технические средства, провели дефектирование, определились с объемами предстоящих работ и подали заявки на необходимые комплектующие и горюче-смазочные материалы.

Также на этапе подготовки к сезонным работам принято решение о приглашении специалистов ГП «Львовский бронетанковый завод».