» » В Новодружевске полиция изъяла в доме гранатомет и наркотики

В Новодружевске полиция изъяла в доме гранатомет и наркотики

Сегодня, 12:08 citynews.net.ua | Напечатать

В Новодружевске полиция изъяла в доме гранатомет и наркотикиВ Новодружевске у местного жителя оперативники изъяли оружие и наркотики. Об этом у себя в Facebook сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"В ходе проведения операции Оружие изъяли у жителя Новодружеска гранатомет, наркотики и самодельное устройство для использования", - отметила Погукай.

Вчера в ходе проведения санкционированного обыска во дворе дома по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли ручной противотанковый гранатомет (РПГ-26), а также вещество растительного происхождения и высушенном состоянии со специфическим запахом марихуаны и самодельное устройство для его курения.

Данный факт внесен в ЕРДР и открыты уголовные производства по ст. 309 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:05

На Луганщине совершено вооруженное нападение на полицейского

Сегодня, 12:58

За сутки в зоне АТО погибших нет

Сегодня, 12:08

В Новодружевске полиция изъяла в доме гранатомет и наркотики

Сегодня, 11:52

Комитет ВР поддержал законопроект Порошенко о государственном суверенитете на Донбассе

Сегодня, 11:11

Националисты под радой митингуют против законов Порошенко о Донбассе

Сегодня, 10:18

«Самопомощь» не будет голосовать ни за один из двух законопроектов по реинтеграции Донбасса

Сегодня, 10:02

«Лисичанскуголь» заказало российские аккумуляторы

Сегодня, 09:50

Красный Крест доставил на Донбасс 11 грузовиков с гуманитарной помощью

Сегодня, 09:14

Минские переговорщики хотят бессрочного прекращения огня в Донбассе

Сегодня, 09:10

За сутки в АТО зафиксировано 19 обстрелов

Вчера, 18:10

В Минске проходят переговоры по Донбассу

Вчера, 18:03

В следующем году заработает программа ЕС по помощи и развитию Донбасса

Новости Украины:

Сегодня, 13:34

В Вышгороде погиб ребенок: выпал с 18 этажа

Сегодня, 13:06

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра в Украине 5-6 октября

Сегодня, 12:06

СБУ разоблачила два нелегальных колл-центра, облаживавших клиентов из РФ

Сегодня, 11:50

Отопительный сезон в пяти районах Львовской области под угрозой срыва из-за миллионных долгов тепловиков

Сегодня, 11:09

Насосная станция Южнодонбасского водовода попала под обстрел

Сегодня, 10:37

В Одесском СИЗО арестант совершил самоубийство

Сегодня, 10:05

СБУ выдворила из Украины журналиста телеканала НТВ

Сегодня, 09:53

Аэропорт Мариуполя через суд вернули на баланс города

Сегодня, 09:14

Минские переговорщики хотят бессрочного прекращения огня в Донбассе

Вчера, 18:20

В окрестностях Калиновки нашли почти тысячу взрывоопасных предметов

Вчера, 18:06

Порошенко заявил о готовности создать антикоррупционный суд

Вчера, 17:18

ГПУ инкриминирует госизмену 73 украинским военным в Крыму

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 