В Новодружевске полиция изъяла в доме гранатомет и наркотики

В Новодружевске у местного жителя оперативники изъяли оружие и наркотики. Об этом у себя в Facebook сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"В ходе проведения операции Оружие изъяли у жителя Новодружеска гранатомет, наркотики и самодельное устройство для использования", - отметила Погукай.

Вчера в ходе проведения санкционированного обыска во дворе дома по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли ручной противотанковый гранатомет (РПГ-26), а также вещество растительного происхождения и высушенном состоянии со специфическим запахом марихуаны и самодельное устройство для его курения.

Данный факт внесен в ЕРДР и открыты уголовные производства по ст. 309 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).