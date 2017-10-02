Комитет ВР поддержал законопроект Порошенко о государственном суверенитете на Донбассе

Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении президентский законопроект об обеспечении государственного суверенитета в Донбассе.

Соответствующее решение принято на заседании комитета сегодня, 5 октября. Заседание транслировал телеканал «112 Украина».

В то же время комитет отклонил альтернативный законопроект, поданный группой народных депутатов.