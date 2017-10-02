Националисты под радой митингуют против законов Порошенко о Донбассе

На площади перед Верховной Радой собрались около сотни активистов с флагами «Свободы» и «Национального корпуса», сообщает «Украинская правда».

Они выступают против законопроектов 7163 и 7164, внесенных 4 октября президентом в парламент, которые продолжают особый статус Донбасса и прописывают Минские договоренности в законах Украины.

Стоит отметить, что активисты ведут себя мирно, никаких провокационных действий пока не было. Охрану Рады обеспечивает Национальная гвардия