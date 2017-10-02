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«Самопомощь» не будет голосовать ни за один из двух законопроектов по реинтеграции Донбасса

Сегодня, 10:18 citynews.net.ua | Напечатать

Фракция «Объединение «Самопомощь» не будет голосовать ни за один из двух законопроектов по Донбасса, которые президент Петр Порошенко внес в парламент.

Об этом сообщил председатель фракции Олег Березюк, сообщает пресс-служба партии «Самопомощь».

Соответствующее решение 4 октября на своем заседании приняли члены фракции после обсуждения.

«По сути, это законы о капитуляции, поскольку узаконят в будущем власть российской оккупационной администрации, амнистируют боевиков-убийц и вводят так называемые „Минские соглашения“, подписанные неизвестно кем от имени Украины, в законодательное поле государства», — считает Березюк.

Он отметил, что «Минские соглашения» предусматривают выборы на оккупированных территориях и позволяют боевикам ОРДЛО обустраивать своих судей и собственную милицию в составе амнистированных боевиков.

«И если раньше нас радовали иллюзией, что мы можем не выполнять Минских соглашений, пока что-то там не окажет другая сторона, то теперь нам прямо предлагают вписать эти капитуляционного условия в законе. Мы последовательны в своей позиции относительно такой перспективы — ни один внешний давление не может оправдать сдачу суверенитета страны».

Кроме того, лидер фракции «Самопомощь» утверждает, что законопроекты президента вводят в заблуждение своей терминологией. В частности, в тексте речь идет об «оккупированных Россией территории Донецкой и Луганской областей», однако не указывается, какие именно части является оккупированными.

«Нам предлагают отдать это право (определять территории оккупированными) начальнику Генштаба. Вместо этого, мы недавно слышали, что Муженко не видит россиян на Донбассе. В его глазах «ихтамнет», — заявил Березюк.

Как известно, фракция «Самопомощь» ранее внесла свой проект закона об определении основ государственной политики в отношении оккупированных Россией территорий Луганской и Донецкой областей №  3593-д.

Согласно пояснительной записке, законопроект запрещает проведение выборов и референдумов на оккупированной территории, определяет понятие временно оккупированной территории, дату начала оккупации, создает предпосылки для привлечения международно-правовых механизмов защиты украинского на таких территориях и внедряет систему ограничений относительно перемещения товаров через линию разграничения с оккупированной территорией.


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