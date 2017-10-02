Красный Крест доставил на Донбасс 11 грузовиков с гуманитарной помощью

Международный комитет Красного Креста доставил на Донбасс 11 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины в четверг, 5 октября.

"Через КПВВ "Новотроицкое" к неконтролируемой территории последовало 11 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Машины перевозили продуктовые наборы, медицинские препараты, гигиенические наборы, строительные материалы общим весом более 165 тонн от Миссии Международного комитета "Красный Крест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что груз предназначался для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как сообщалось ранее, в конце сентября Международный комитет Красного Креста доставил на Донбасс 10 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. В автомобилях находились продуктовые наборы, строительные материалы общим весом более 190 тонн.