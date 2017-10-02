Минские переговорщики хотят бессрочного прекращения огня в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа будет прилагать все усилия, чтобы обеспечить бессрочный режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сказал спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик, передает БЕЛТА.

По его словам, нарушений режима перемирия сейчас меньше, чем до начала учебного года.

"Благодаря последнему, а также хлебному перемирию с июня стабильно и заметно сокращается число жертв среди гражданского населения. Согласно данным ООН, в сентябре число гражданских жертв было самым низким за все время конфликта - двое убитых и 16 раненых", - сообщил Сайдик.

Он убежден, что миссия ОБСЕ очень важна для мирного урегулирования ситуации и поэтому стоит избегать полемики, которая ставила бы под сомнение конструктивность работы миссии.