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За сутки в АТО зафиксировано 19 обстрелов

Сегодня, 09:10 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики 19 раз открывали огонь в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. 

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 12 раз открывали огонь на поражение противника. В результате боевых действий двое наших военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что в конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако полностью контролируемой силами АТО. Вечером боевики проявляли активность в основном на донецком направлении. 

Так, после 18 часов незаконные вооруженные формирования из гранатометов и стрелкового оружия дважды обстреливали позиции ВСУ на подступах к Авдеевке. Из этого же оружия боевики трижды били в районе Невельского. А около 20 часов, в результате вражеского гранатометного огня неподалеку Новоселовки Второй получил ранения один военнослужащий ВСУ. 

На луганском направлении в конце суток боевики дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по украинским укреплениям около Крымского. Около этого же поселка противник активно применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. 

На мариупольском направлении вчера днем, в результате боевого противостояния около Красногоровки получил осколочное ранение один украинский боец. Кроме того, под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вечером оказались опорные пункты ВСУ около Водяного. 


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