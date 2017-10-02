За сутки в АТО зафиксировано 19 обстрелов

Боевики 19 раз открывали огонь в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 12 раз открывали огонь на поражение противника. В результате боевых действий двое наших военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако полностью контролируемой силами АТО. Вечером боевики проявляли активность в основном на донецком направлении.

Так, после 18 часов незаконные вооруженные формирования из гранатометов и стрелкового оружия дважды обстреливали позиции ВСУ на подступах к Авдеевке. Из этого же оружия боевики трижды били в районе Невельского. А около 20 часов, в результате вражеского гранатометного огня неподалеку Новоселовки Второй получил ранения один военнослужащий ВСУ.

На луганском направлении в конце суток боевики дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по украинским укреплениям около Крымского. Около этого же поселка противник активно применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На мариупольском направлении вчера днем, в результате боевого противостояния около Красногоровки получил осколочное ранение один украинский боец. Кроме того, под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вечером оказались опорные пункты ВСУ около Водяного.