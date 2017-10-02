В следующем году заработает программа ЕС по помощи и развитию Донбасса

С 2018 года заработает трехлетняя программа ЕС по помощи и развитию восточных регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«3 октября в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц состоялась презентация Совместной рамочной программы гуманитарной помощи и развития, подготовленной правительством Украины и Европейским Союзом, при участии министра и директоров департаментов Еврокомиссии по программам помощи восточным регионам Украины», – сказано в сообщении.

Отмечается, что программа рассчитана на три года (2018 – 2020) и предусматривает предоставление не только гуманитарной помощи регионам, которые испытали негативное влияние из-за вооруженного конфликта, но и финансирование программ, направленных на восстановление и развитие восточных областей, а также включение их в общий процесс реформирования страны .

«Мы хотим создать единую систему взаимодействия и коммуникации между всеми заинтересованными органами власти центрального и местного уровня, для того, чтобы эффективно, без дублирования функций помогать людям, которые сегодня страдают в результате боевых действий. Я призываю всех в дальнейшем активно сотрудничать в этом направлении понимая, что наши проблемы не лежат в сфере какого-то одного органа власти или одной громады, они касаются всего нашего государства. Более того, они касаются всей Европы, о чем свидетельствует присутствие здесь наших друзей из ЕС», – отметил во время мероприятия глава МинВОТ Вадим Черныш.

Программой помощи предусмотрено предоставление Украине финансирования на удовлетворение жизненно необходимых потребностей населения восточных регионов, а также на поддержку, восстановление и развитие пострадавших областей, объемом почти 600 млн евро в течение трех лет, или 200 млн евро в год. Приоритетными определены три направления: восстановление критической инфраструктуры (в том числе жилья), поддержка экономического развития и повышение жизненного уровня населения, а также социальные программы: прежде всего здравоохранение и образование.

«ЕС и в дальнейшем решительно нацелен оказывать помощь в решении гуманитарных потребностей лиц, наиболее пострадавших от конфликта, вдоль линии разграничения. Еврокомиссар Стилианидес во время многочисленных визитов в восточную Украину постоянно отмечал солидарность ЕС с лицами, пострадавшими от конфликта. Мы приложим все усилия, чтобы обеспечить доступ гражданского населения к продовольствию, здравоохранению, воде и образования по обе стороны от линии разграничения. С начала 2014 года ЕС и его страны-члены играют важную роль в решении гуманитарных проблем в Украине, уже предоставив больше 399 млн евро гуманитарной помощи и помощи на ранней стадии восстановления», – отметил директор Генерального директората Еврокомиссии по вопросам гуманитарной помощи и защиты гражданского населения Жан-Луи Де Брувер.

По словам представителей ЕС, уже сейчас рассматривается запуск в начале следующего года первой программы стоимостью 50 млн евро, направленной на поддержку местного бизнеса.

«Этой весной в таком же составе мы посетили территории Донецкой и Луганской областей, контролируемые украинской властью. Мы хотели бы повторить наши слова, сказанные во время того визита: ЕС и в дальнейшем будет поддерживать Украину во всех ее регионах. Мы являемся крупнейшим международным донором Украины. Это касается и восточной Украины. Мы обеспечим дальнейшее предоставление гуманитарной помощи наиболее уязвимым слоям населения. Также действуют программы помощи в восстановлении и развитии территорий, наиболее пострадавших от конфликта. Вся страна должна принимать участие в реформах. Во время последнего визита Еврокомиссар Йоханнес Хан объявил об увеличении нашей помощи территориям, пострадавшим от конфликта», – отметил руководитель Группы поддержки Украины в Европейской Комиссии Питер Вагнер.