ЛНРовцы используют запрещенные методы разведки

В зоне проведения Антитеррористической операции террористы отдельных районов Луганской области начали применять беспилотные летательные аппараты в качестве метода разведки, что нарушает Минские договоренности.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по координации и контролю.

"3 октября этого года подразделениями Вооруженных сил Украины вдоль линии разграничения зафиксированы полеты 5 БПЛА, которые были запущены с территорий ОРЛО", — сказано в сообщении.

В центре отметили, что ОРЛО применяет беспилотники не только для разведки позиций ВСУ, но и других объектов на территории Украины.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что данные факты свидетельствуют о провокационных действиях со стороны ОРЛО по созданию предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны", — отметили в пресс-центре штаба АТО.