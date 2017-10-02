Пограничников, которые попали в ДТП на Луганщине, авиацией отправили в Киев

Пять сотрудников Государственной пограничной службы Украины пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Луганской области. Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Во время движения служебный автомобиль, на котором они передвигались, перевернулся в результате попадания колеса в яму. Каретой скорой помощи пострадавших доставили в одну из районных больниц», - говорится в сообщении.

Через некоторое время пограничников доставили авиацией в Киев, поскольку трое из них находятся в тяжелом состоянии.

«В Главном военно-медицинском клиническом центре Государственной пограничной службы Украины травмированным оказана специализированная помощь, проведены неотложные операции, что спасло жизнь и сохранило здоровье военнослужащих, получивших тяжелые политравматичные повреждения», - сообщили в Госпогранслужбе.



