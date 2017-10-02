Комитет Рады по нацбезопасности перенес рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны перенес рассмотрение проекта закона об особенностях государственной политики и обеспечении государственного суверенитета на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях на четверг, 5 октября.

Об этом во время заседания заявил глава комитета Сергей Пашинский, передает РБК-Украина.

"Заседание комитета по вопросам законопроектов президента будет назначено завтра в 9:30", - заявил Пашинский. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что члены комитета не успели ознакомиться с текстом законопроекта.

Как сообщил журналистам секретарь комитета Иван Винник, законопроект четко определяет границы оккупированных территорий и признает Российскую Федерацию агрессором.

Кроме того, в документе говорится о том, что Вооруженные силы Украины действуют для обеспечения интересов национальной безопасности на оккупированных территориях, а также, что Украина уважает минские договоренности. Напомним, поданный в Раду законопроект №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" предусматривает введение миротворцев.