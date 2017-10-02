Минэнерго Польши подтвердило ввоз антрацита из Донбасса

Польша подтвердила ввоз в страну антрацита из оккупированных территорий Донбасса, сообщает издание Biznes Alert.

"Было ввезено 11 тысяч тонн угля, или же столько, сколько за сутки потребляет один энергетический блок", - сказал глава Минэнерго Польши Кшиштоф Тхужевский.

Информацию также прокомментировал министр энергетики Украины Игорь Насалик, который находится с визитом в Польше. "Мы покупаем антрацит у США и африканских стран, а Польша - у наших оккупированных территорий", - сказал он. Министр добавил, что "ситуация очень неприятная".