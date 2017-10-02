Накопительная пенсионная система будет введена в Украине с 2019 года.

Об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, пишет РБК-Украина.

"Я уверен, что мы не допустим перенесения термина внедрения накопительной системы, и она будет внедрена с 1 января 2019 года, как это определила Верховная Рада. Это и будет окончательная пенсионная реформа", - сказал Розенко.

Напомним, вчера Верховная Рада Украины приняла во втором чтении правительственный законопроект №6614 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий". Документ поддержали 288 депутатов Рады.

В частности, предусматривается повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и до 35 лет ежегодно до 2028 года. Документом предлагается пересмотр условий назначения пенсии по возрасту в 60 лет с 1 января 2018 года. Вместе с тем застрахованное лицо вправе самостоятельно определить свой пенсионный возраст.