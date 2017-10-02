В Лисичанске копы задержали пьяного гонщика

Нетрезвый водитель устроил гонки с патрульными в Лисичанске.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Так, около 23 часов патрульные заметили автомобиль ВАЗ 21063, который, игнорируя дорожный знак "Въезд запрещен", двигался по улице Сосюры.

"На требования полицейских остановиться водитель не реагировал, пытался увеличить скорость и скрыться. Почти через 15 минут погони автомобиль ВАЗ был заблокирован экипажем патрульных", - сообщили в ведомстве.

Патрульные также отмечают, что у 27-летнего водителя инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения, которое в медицинском учреждении подтвердил врач.

В отношении мужчины составлены два протокола за управление в состоянии опьянения и невыполнение требований об остановке. Также вынесено постановление за нарушение требований дорожных знаков.