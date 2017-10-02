У переселенцев из Луганска, которые в прифронтовом Малиновом установили Интернет-вышку, сгорел дом

У переселенцев из Луганска, которые в прифронтовом селе Малиновое Станично-Луганского района, установили вышку, обеспечившую местных жителей доступом в интернет, и пытавшихся установить на неё оборудование для ретрансляции украинских телеканалов, сгорел дом.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал правозащитник и волонтер Константин Реуцкий.

«Вчера вечером их дом загорелся. Сами Цыбины считают, что этому причиной были перепады напряжения, но я бы не исключал и версию поджога (впрочем, оставим это пожарным и криминалистам). Огонь тушили с 9 вечера до 5 утра. Сгорели все хозяйственные постройки, сильно пострадал дом. Средств на восстановление у Сергея и Лилии нет. Если вы захотите помочь им материально, вот карта Лилии: 5168 7573 2530 8312 (Приват). Если захотите помочь своим трудом, пишите мне в личку, попробуем спланировать трудовой десант для разгребания последствий пожара. "Восток-SOS" постарается покрыть расходы на проезд волонтеров», - написал он.

Публикуем карту ПриватБанка Лилии Цибиной 5168 7573 2530 8312 для сбора помощи семье.

Подробнее о семьи Цибиных и о том, какую вышку они установили в своем селе, смотрите в сюжете: