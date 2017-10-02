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Акция протеста работников промышленности Луганской области

Вчера, 13:06 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 3 октября 2017 года, в Северодонецке представители Луганского энергетического объединения, Северодонецкого «Азота», «Луганскгаза», стеклозавода «Пролетарий», шахт «Лисичанскуголь» и «Первомайскуголь», а также областного профсоюза строителей провели акцию протеста. Главные требования – вернуть долги по зарплатам, обеспечить полноценную рабочую неделю и стабильную работу предприятий.

Акция протеста работников промышленности Луганской области

Митинговать начали с самого утра под стенами Северодонецкого городского совета, где собралось около 1000 человек. По информации полиции, в 7.34 в дежурную часть Северодонецкого отдела полиции позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что Северодонецкий городской совет заминирован. Сотрудники полиции, которые осуществляли охрану публичной безопасности и общественного порядка во время проведения митинга, срочно эвакуировали работников горсовета, окружили помещение и перекрыли подходы к зданию. Однако после приезда спецслужб взрывное устройство так и не нашли.

После небольшого митинга под горсоветом, работники предприятий пришли под здание Луганской облгосадминистрации. Для обеспечения правопорядка правоохранители оцепили место проведения акция, а на входе установили две рамки.

Акция протеста работников промышленности Луганской области

Акция протеста работников промышленности Луганской области

Акция протеста работников промышленности Луганской области

«Мы требуем вернуть полную рабочую неделю. Сейчас мы работаем три дня. С начала года. В РЭСе машин 20, а заправлять нечем. Скоро на лошадях на вызовы будем ездить», - говорит сотрудник «ЛЭО» Сергей.

Акция протеста работников промышленности Луганской области

«Мы обратились ко всем. Начиная от президента до областной администрации. Дальше так нельзя. Впереди зима, область к осенне-зимнему периоду не готова. На случай отключения населенных пунктов, мы только в течение 3-5 дней может восстановить энергоснабжение. Зимой такого времени у нас не будет. Мы требуем снять аресты со счетов и дать людям нормально работать», - рассказал  и.о. гендиректора «ЛЭО» Владимир Грицай.

Акция протеста работников промышленности Луганской области

«У нас мирная акция. Требуем выплатить зарплату с начала года до июля и обеспечить стабильную роботу, - говорит участница митинга, работница Северодонцекого «Азота». – Предприятие остановили, потому что нет электричества, нет газа. Теперь надеемся, что может быть договорятся».

К митингующим вышел глава Луганской области Юрий Гарбуз, который заявил, что ему не нравится ситуация, в которой оказались сегодня промышленные предприятия региона.

«От каждого зависит судьба региона. На протяжении двух месяцев обещают запустить «Азот», - заявил глава Луганской облгосадминистрации. – Мне не нравится, что такие предприятия сегодня находятся в частной собственности. Мне не нравится, что «ЛЭО» и НКРЭ не может определиться, кто главнее и важнее. Моя позиция – надо на момент АТО забирать в управление государства предприятия, где возникает конфликт интересов. Значит этим должно заниматься государство. Предприятия должны работать».

Акция протеста работников промышленности Луганской области

Кроме того, на митинге присутствовал народный депутат от Оппоблока Сергей Дунаев, которые призвал всех сесть за стол переговоров.

«Еще предстоит много работы, чтобы добиться результатов важных для каждого из нас. Хочу, чтобы на нашей земле был мир, чтобы наши промышленные предприятия работали, а их собственники сели за стол переговоров с государственными органами власти, с Кабмином, администрацией Президента, с ОГА и представителями ВР, которые представляют интересы Луганщины», - заявил народный депутат Сергей Дунаев.

Отметим, что Дунаев был не единственным представителем бывшей партии регионов на митинге. Так же были замечены представители группы «Женщины за мир», которую возглавляет Наталия Королевская. Кроме того, на мероприятии присутствовали масса представителей профсоюзов, связанных, так или иначе, с Оппозиционным блоком.

Всего на акцию пришли около 2 тысяч человек.


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