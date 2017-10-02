Боевики за день 9 раз нарушили перемирие на Донбассе

В зоне проведение антитеррористической операции на Донбассе в ходе боевых действий 2 октября 2017 года потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили перемирие. На огневые провокации наши военные 7 раз оперативно и жестко отвечали противнику.

С начала суток потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении. По данным штаба, боевики из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов обстреляли позиции сил АТО в районе Широкино, Водяного и Павлополя. Ближе к обеду обстреляли опорные пункты в районе Марьинки и жилой сектор поселка.

Также зафиксированы обстрелы на Донецком и Луганском направлениях.