В Северодонецке утвердили план мероприятий по национально-патриотическому воспитанию молодежи

На заседании координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания детей и молодежи при Луганской облгосадминистрации обсудили работу в указанном направлении. В нем приняли участие члены Совета и приглашенные гости из числа общественных организаций, военнослужащих.

Как отметила заместитель начальника управления молодежи и спорта Евгения Ратихина, много мероприятий реализуется облгосадминистрацией совместно с общественными организациями. Это флешмобы, акции, интернет-акции, национально-патриотические игры («Джура») и прочее.

Участники рассмотрели ход подготовки районных этапов Всеукраинского подготовки «Джура-Пограничник» и внедрение международных и межрегиональных обменов студенческой и учащейся молодежью.

Также присутствующие заслушали отчет о деятельности Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества, функционирующего в Северодонецке.

По результатам заседания координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания был утвержден план мероприятий, проводимых в области до конца года.