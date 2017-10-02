В ОБСЕ заявили, что большинство наблюдателей приезжают из стран-членов Евросоюза

Большинство наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине приезжают из стран-членов Европейского союза.

Об этом говорится в сообщении миссии ОБСЕ в Facebook.

"В СММ ОБСЕ работают наблюдатели из 44 государств-участников ОБСЕ. Российская Федерация, как одно из таких государств, направила 35 наблюдателей (в прошлом году - 39). Большинство наблюдателей миссии приезжают из стран-членов Европейского союза (339 наблюдателей).

Кроме того, в миссии работают 373 местных сотрудника", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что за последний год в миссии ОБСЕ на Донбассе вдвое выросло количество россиян.

"За последний год, кстати, в СММ ОБСЕ вдвое выросло присутствие россиян, в несколько раз выросло присутствие сербов, белорусов. Мы хотим сказать, что очень важно, чтобы все, кто работает в СММ ОБСЕ, были беспристрастными и безоговорочно относились к выполнению своих обязанностей", - сказала Геращенко.