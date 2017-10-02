Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине 3-6 октября

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине с 3 по 6 октября 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По сообщению Укргидрометцентра, 3-6 октября в Харьковской, Донецкой, Луганской, Полтавской, местами в южных и Днепропетровской областях чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские синоптики предупреждают о заморозках в Украине в течение 2-3 октября 2017 года.

"По сообщению Укргидрометцентра, 1 октября в Харьковской, Донецкой, Луганской областях, большинстве районов Сумской и Полтавской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным синоптиков, ночью в воскресенье, 1 октября 2017 года, в Украине на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0 - 4°.