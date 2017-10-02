Цигикал обсудил ситуацию на Донбассе с главой СММ ОБСЕ в Украине

Для возвращения контроля над участком границы на Донбассе для Украины важно консолидировать усилия на международном уровне, в том числе сотрудничать с ОБСЕ.

Об этом заявил глава ГПСУ Петр Цигикал по итогам встречи с председателем миссии ОБСЕ в Украине Эртурулом Апаканом, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе встречи главы приграничного ведомства и мониторинговой миссии в Украине обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества и ситуацию в зоне конфликта на Донбассе.

"Во время встречи Петр Цигикал подчеркнул, что украинская сторона высоко оценивает работу экспертов и руководства СММ ОБСЕ и уровень достигнутого доверия. Также он подытожил результаты двустороннего сотрудничества и взаимодействия на центральном, местном уровнях, а также на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Глава ГПСУ отметил, что перед Украиной стоит необходимость в возвращении контроля над границей на Донбассе и восстановлении суверенитета. Для этого крайне важно наладить сотрудничество с международными организациями, в том числе с ОБСЕ.

"Перед пограничным ведомством стоит крайне сложное и ответственное задание - восстановить контроль над границей и территориальную целостность страны. А этот вопрос обычно требует консолидации значительных усилий, как на национальном, так и на международном уровнях", - заявил он.