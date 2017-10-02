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ИС: В составе миссии ОБСЕ - 150 пророссийских представителей

Вчера, 15:42 citynews.net.ua | Напечатать

В составе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по состоянию на сентябрь этого года находилось 36 представителей России.

Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

"Но мы обращаем внимание на присутствие в миссии также ярко выраженных друзей России, а также тех, кто по политическим мотивам властей их стран может такими быть в "латентном режиме": Беларусь - восемь человек, Болгария - 30, Армения - один, Казахстан - четыре человека, Кыргизстан - 16 человек, Молдова - 23 человека, Сербия - восемь человек, Венгрия - 24 человека. Всего - 114 человек. Вместе с россиянами - 150", - отмечается в сообщении.

В ИС отметили, что понимают - руководство СММ ОБСЕ не имеет права разделять наблюдателей по принципу их гражданства, поскольку все эти страны, включая Россию - полноправные члены ОБСЕ.

"Мы также искренне убеждены, что руководство миссии ОБСЕ делает все возможное, чтобы никакие "внешние факторы" никак не отразились на объективности деятельности СММ ОБСЕ, и у нас есть все основания так полагать. Но мы также понимаем, что проблема присутствия в таком механизме безопасности в Европе, как ОБСЕ, агрессора в лице России (а равно проблема ее влияния на ряд других стран-членов, - ред.) остается открытой", - говорится в сообщении.

Всего в составе миссии ОБСЕ - 616 наблюдателей.


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