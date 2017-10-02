Детей АТОшников и переселенцев отправляют в Литву на обучение

Очередная группа детей АТОшников и переселенцев двинулась в Литву. Как сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, в течение года пятнадцать мальчиков и девочек Днепропетровщины будут учиться в международной гимназии Вильнюса.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации.

Обучение, проживание, питание, экскурсии для семей детей бесплатные. Все расходы берет на себя литовская сторона, добавил Валентин Резниченко.

«Три группы детей, а это 45 мальчиков и девочек, уже прошли обучение в Вильнюсе. Сейчас туда отправились 9 школьников, еще шестеро заканчивают оформлять документы и присоединятся к ним вскоре. Дети смогут получить качественное европейское образование, увидеть мир, познакомиться со сверстниками из других стран», – подчеркнул он.

Восьмиклассники из Днепропетровщины проведут учебный год в международной гимназии «Вильнюсский дом литовцев». Там учатся дети из 20 стран мира.

«Детей ждут комфортные условия проживания, интересное обучение, насыщенная развлекательная программа. А прилежные ученики получат возможность продолжить обучение в вильнюсской гимназии и в следующем году», – рассказал почетный консул Литвы в Днепре Виталий Пивняк.

Дети вернутся домой через год.