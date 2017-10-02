В "ДНР" заявили о задержании двух лиц, подозреваемых в причастности к подрыву автомобиля "министра доходов и сборов ДНР" Александра Тимофеева.

Об этом заявили в так называемом "МГБ республики".

"Оба не являются жителями Донецка. Указанные лица были завербованы главным управлением разведки министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

В фейковом "МГБ" не называются имена задержанных, однако сепаратистские СМИ со ссылкой на источники в "ведомстве" заявляют, что это жители Луганска Игорь Евтюшин и Денис Дерпишин.

"Правоохранители" так называемой "ЛНР" еще в прошлом году объявили их в розыск в "ЛНР" за совершение разбоя с применением огнестрельного оружия.

Показательно, что и Евтюшин, и Дерпишин, по сообщениям "генеральной прокуратуры ЛНР" в свое время были "военнослужащими народной милиции "ЛНР".