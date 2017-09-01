» » Два игрока луганской Зари попали в команду недели Лиги Европы

Два игрока луганской Зари попали в команду недели Лиги Европы

Сегодня, 13:05 citynews.net.ua | Напечатать

Два футболиста Зари (Луганск) Андрей Лунин и Андрей Сухоцкий попали в команду второго тура группового этапа Лиги Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом говорится на сайте организации.

В команду недели попал вратарь Андрей Лунин, а также защитник Андрей Сухоцкий. 

"Лунин сделал пять сейвов, шесть выносов, пять раз выбивал мяч кулаками и дважды зафиксировал мяч в высоком прыжке. "Атлетик" так и не подобрал ключи к его воротам", - отметили в УЕФА, описывая игру Лунина.

Сухоцкий сделал шесть перехватов, пять выносов мяча из штрафной, выиграл четыре верховые дуэли, а также выступил в роли ассистента, когда был забит единственный гол.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:05

Два игрока луганской Зари попали в команду недели Лиги Европы

Вчера, 18:37

За день в зоне АТО совершено 9 обстрелов, в том числе из минометов

Вчера, 17:59

В Лисичанске разоблачили порно-студию

Вчера, 17:30

В ГПСУ назвали имена погибших на Луганщине

Вчера, 17:25

Нацгвардейцы задержали экс-боевика «ЛНР»

Вчера, 16:50

Глава НКРЭКУ считает, что отопительный сезон в Украине под угрозой срыва

Вчера, 16:31

За лето на неподконтрольной территории пропали 15 человек, 6 из них убиты

Вчера, 15:59

Стали известны подробности гибели пограничников на Луганщине

Вчера, 15:22

Жители Калиновки обращаются в полицию с заявлениями о кражах

Вчера, 14:43

Больше половины долгов по зарплате в Украине приходится на три области

Вчера, 14:08

В Минобороны подтвердили гибель в зоне АТО двух пограничников

Вчера, 13:47

На Луганщине за растрату бюджетных средств будут судить предпринимателя и проректора университета

Новости Украины:

Вчера, 18:35

На Закарпатье СБУ перекрыла канал контрабанды наркотиков в ЕС

Вчера, 17:58

В Запорожской области на складах боеприпасов усилены меры безопасности

Вчера, 17:16

В ПАСЕ срочно внесли проект дебатов по закону Украины "Об образовании"

Вчера, 16:48

РФ увеличила финансирование оккупированного Крыма на миллиард долларов

Вчера, 15:51

На Донетчине трое рыбаков пропали в открытом море

Вчера, 15:11

В Коломые открылся завод немецкой компании

Вчера, 14:37

В оккупированной Макеевке семейная пара жестоко избила оставленного ей на попечение 6-летнего ребенка

Вчера, 13:41

Минздрав вводит меры пресечения в 3 областях для борьбы с корью

Вчера, 13:09

В Николаеве с погоней и стрельбой задержали 5 пьяных военных

Вчера, 12:26

Шевченко вызвал в сборную Украины еще двух футболистов

Вчера, 11:50

В результате взрывов под Винницей повреждены более 5 тыс. домов

Вчера, 11:01

Сегодня Украина чтит память жертв Бабьего Яра

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 