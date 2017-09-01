Два игрока луганской Зари попали в команду недели Лиги Европы

Два футболиста Зари (Луганск) Андрей Лунин и Андрей Сухоцкий попали в команду второго тура группового этапа Лиги Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом говорится на сайте организации.

В команду недели попал вратарь Андрей Лунин, а также защитник Андрей Сухоцкий.

"Лунин сделал пять сейвов, шесть выносов, пять раз выбивал мяч кулаками и дважды зафиксировал мяч в высоком прыжке. "Атлетик" так и не подобрал ключи к его воротам", - отметили в УЕФА, описывая игру Лунина.

Сухоцкий сделал шесть перехватов, пять выносов мяча из штрафной, выиграл четыре верховые дуэли, а также выступил в роли ассистента, когда был забит единственный гол.