Нацгвардейцы задержали экс-боевика «ЛНР»

Гвардейцы Слобожанской бригады задержали гражданина по подозрению в участии в незаконных вооруженных формирования так называемой «ЛНР» в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

На блокпосте, вблизи поселка Екатериновка Донецкой области, на котором несут службу харьковские гвардейцы воинской части 3005, остановился на проверку неприметный автомобиль.

«Однако старший смены заметил волнение водителя, и решил выяснить, в чем дело. Документы у него на руках и в полном порядке, запрещенных или противозаконных предметов не найдено... Ничего подозрительного. Но старший смены принимает решение запросить у Национальной полиции проверить мужчину по базе «Армор». Оказывается, что водитель уже давно находится в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях на территории Луганской областей в 2014-2015 годах», - рассказали в Нацгвардии.

Гражданин был немедленно задержан и передан сотрудникам Национальной полиции.