Глава НКРЭКУ считает, что отопительный сезон в Украине под угрозой срыва

Глава Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк назвал критической ситуацию с обеспечением газом объектов тепловой энергетики. Об этом говорится в его письме на премьер-министра Владимира Гройсмана, которое цитирует ЭП.

"По информации, которая есть в распоряжении комиссии, на сегодня существуют производители тепловой энергии, с которыми НАК Нафтогаз Украины не подписал договора поставки природного газа", - говорится в письме.

Там же указывается, что Нафтогаз часто отказывается оформлять акты приемки-передачи газа с предприятиями теплокоммунэнерго.

"Урегулирование сложившейся ситуации требует консолидации усилий органов государственной власти, в том числе принятия необходимых решений Кабмина, с целью стабильного прохождения отопительного сезон 2017-2018 гг.", - пишет Вовк.

В марте 2017 г. Кабмин своим постановлением №187 утвердил положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов.

В соответствии с ним, обязательства по поставкам газа предприятиям тепловой энергетики возложены на Нафтогаз Украины. Но в этом же документе указывается, что при наличии задолженности и ненадлежащих расчетов производителя тепловой энергии, Нафтогаз имеет право не поставлять газ потребителю-должнику.