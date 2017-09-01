За лето на неподконтрольной территории пропали 15 человек, 6 из них убиты

На протяжении лета на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей были похищены 15 человек, шестеро из них – убиты.

Об этом сообщает Харьковская правозащитная группа.

«Только за летние месяцы 2017 года мы зафиксировали в июне 8 случаев похищения гражданских лиц в «ЛДНР». Трое из них через некоторое время были найдены со следами насильственной смерти и огнестрельными ранениями. В июле таких случаев нами зафиксировано 4. Трое из пропавших без вести в дальнейшем были найдены расстрелянными. В августе – 3 случая. Где находятся все трое на настоящий момент неизвестно», - говорится в сообщении.

Отмечается, что цели похищения не известны.

Правозащитникам на настоящий момент известен один подтвержденный случай похищения человека «МГБ ЛНР» с целью наживы. Речь идет про молодого предпринимателя из Краснодона Романа Сагайдака.