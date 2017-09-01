Стали известны подробности гибели пограничников на Луганщине

Правоохранители расследуют террористический акт, в результате которого погибли двое пограничников в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"28.09.2017 поступило сообщение от военного коменданта с. Станица Луганская, что возле станции "Ильенко" Станично-Луганского района на мине подорвались пограничники отдела пограничной службы "Герасимовка" Луганского пограничного отряда. Установлено, что вблизи железнодорожной станции "Ильенко" Станично-Луганского района, в 800 м от государственной границы с РФ, 28.09.2017 примерно в 17-00 час. во время несения своих служебных обязанностей по дежурству в результате взрыва боеприпаса инспектор и участковый инспектор указанного отдела пограничной службы погибли на месте от полученных телесных повреждений", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что сейчас на месте работают следователи следственного отдела Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, сотрудники прокуратуры Луганской области, следственно-оперативная группа Станично-Луганского отдела полиции и эксперты-взрывотехники. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения указанного уголовного преступления.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель людей).