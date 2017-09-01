Больше половины долгов по зарплате в Украине приходится на три области

Больше половины долга по выплате заработной платы в Украине, который существовал по состоянию на 1 сентября 2017 года, было образовано в Донецкой, Луганской и Сумской областях.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

"На начало сентября этого года более чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходились на промышленность (77,3%). При этом больше половины долга образована в Донецкой (27,4%), Луганской (15,2%) и Сумской (8,4%) областях", - сообщили в Госстате.

При этом, общая сумма задолженности по выплате заработной платы на 1 сентября в 2017 г. составляла 2335,9 млн грн, из нее 1230,9 млн грн приходилось на экономически активные предприятия.

Задолженность работникам экономически активных предприятий в августе в 2017 г. уменьшилась на 6,2%.

Напомним, задолженность по выплате заработной платы – это сумма своевременно невыплаченной заработной платы всем категориям работников: штатным работникам, лицам, которые не находятся в учетном составе предприятия – совместителям, и работающим по договорам, а также освобожденным от должности работникам. Эта сумма включает все начисления в денежной и натуральной формах из фонда оплаты труда (за исключением обязательных содержаний), срок выплаты которых истек до конца месяца, в котором они должны быть выплачены.

Общая сумма задолженности состоит из данных трех категорий предприятий: экономически активных; субъектов ведения хозяйства, относительно которых реализовываются процедуры возобновления платежеспособности должника или признания его банкротом (предприятий-банкротов); предприятий, которые приостановили или прекратили деятельность и не сообщили о погашении задолженности (экономически неактивных).

Информация формируется по Украине в целом и регионах по видам экономической деятельности на уровне секций и разделов в соответствии с классификацией видов экономической деятельности.