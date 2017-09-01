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На Луганщине за растрату бюджетных средств будут судить предпринимателя и проректора университета

Сегодня, 13:47 citynews.net.ua | Напечатать

Предпринимателя и проректора одного из университетов Луганской области будут судить за растрату бюджетных средств в размере 300 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"Первым следственным отделом прокуратуры Луганской области направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении проректора одного из высших учебных заведений региона и частного предпринимателя по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 УК Украины (растрате и присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершенного в крупном размере) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебная подделка)", - сказано в сообщении.

В прокуратуре сообщают, что в ходе досудебного расследования установлено, что частный предприниматель и проректор одного из высших учебных заведений Луганской области, имея целью присвоение бюджетных средств, совершили служебный подлог официальных документов, внесли заведомо ложные сведения об объеме строительных материалов, которые фактически не соответствовали действительности и фактически не были поставлены. В результате последние незаконно завладели бюджетными средствами в размере почти 300 тысяч гривен.

Справка: санкция ч. 4 ст. 191 УК Украины предусматривает наказание от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет; санкция ч. 1 ст. 366 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.


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