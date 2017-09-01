Розенко уверяет, что субсидии на отопительный сезон переоформляют автоматически

Для 7,5 миллиона семей, которые получали субсидию в прошлом отопительном сезоне, она будет переназначена автоматически.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире «5 канала», информирует его пресс-служба на Правительственном портале.

«Никаких революционных изменений в системе начисления и назначения субсидий не будет. Идут изменения, которые лишь улучшают систему субсидий и делают ее еще проще для людей. Главное, что тем людям, которые уже есть в системе субсидий, а это 7,5 млн семей, переназначение субсидий состоится автоматически», - сказал Розенко.

По его словам, никому из тех, кто уже получал субсидию, не нужно никаких новых обращений или новых документов, управление соцзащиты все осуществит самостоятельно в автоматическом режиме.