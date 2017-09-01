ГПСУ: за сутки через КПВВ на линии разграничения проследовали более 37 тыс. человек

В течение минувших суток в КПВВ на линии разграничения, сотрудники Государственной пограничной службы Украины оформили более 37 000 украинцев, пересекающих условную границу, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Вчера через КПВВ последовало 37700 человек и более 4800 транспортных средств:

«Майорское» - 8170 человек и 1010 транспортных средств;

«Марьинка» - 8695 человек и 1480 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 7730 человек и 1475 транспортных средств;

«Гнутово» - 4080 человек и 950 транспортных средств.